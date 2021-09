Paris Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université Paris Formation « Créer et développer son asso » Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université Paris Catégorie d’évènement: Paris

Formation « Créer et développer son asso » Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, 5 octobre 2021, Paris. Formation « Créer et développer son asso »

Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université, le mardi 5 octobre à 18:30

Formation « Créer et développer son asso » Mardi 5 octobre, de 18h30 à 20h30. La formation aura lieu en salle Polyvalente de l’Espace vie étudiante (patio 23/34 du campus Pierre et Marie Curie).

Sur inscription

Formation animée par Animafac pour apprendre à créer et lancer son association Campus Pierre et Marie Curie – Sorbonne Université 4 place Jussieu, 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T18:30:00 2021-10-05T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université Adresse 4 place Jussieu, 75005 Paris Ville Paris lieuville Campus Pierre et Marie Curie - Sorbonne Université Paris