FORMATION COUTURE BY WOODS FACTORY Lodève, 10 janvier 2022, Lodève.

FORMATION COUTURE BY WOODS FACTORY Lodève

2022-01-10 – 2022-03-05

Lodève Hérault

60 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Une journée pour s’initier aux bases de la couture à la main et à la machine. Réparer, ajuster ou transformer ses vêtements ; se fabriquer des accessoires zéro déchet, rideau ou voile d’ombrage ; ou aborder un projet de reproduction d’une fringue sur mesure…

La formation couture dense et passionnante permet d’accueillir vos idées et vous transmettre un contenu pédagogique riche et réutilisable à la maison !

Une journée pour s’initier aux bases de la couture à la main et à la machine. Réparer, ajuster ou transformer ses vêtements ; se fabriquer des accessoires zéro déchet, rideau ou voile d’ombrage ; ou aborder un projet de reproduction d’une fringue sur mesure… La formation couture dense et passionnante permet d’accueillir vos idées et vous transmettre un contenu pédagogique riche et réutilisable

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/stages-couture/

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Une journée pour s’initier aux bases de la couture à la main et à la machine. Réparer, ajuster ou transformer ses vêtements ; se fabriquer des accessoires zéro déchet, rideau ou voile d’ombrage ; ou aborder un projet de reproduction d’une fringue sur mesure…

La formation couture dense et passionnante permet d’accueillir vos idées et vous transmettre un contenu pédagogique riche et réutilisable à la maison !

21 WOODS FACTORY

Lodève

dernière mise à jour : 2022-01-18 par