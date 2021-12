Formation cosmétique Atelier JenniFleurs, 17 janvier 2022, Chateauneuf-sur-loire.

Formation cosmétique

du lundi 17 janvier 2022 au mardi 18 janvier 2022 à Atelier JenniFleurs

Cette formation vous donnera les clés pour être autonome dans vos préparations. Vous pourrez inventer vos propres recettes. ?J 1 : – Les huiles et leurs propriétés, le rapport avec les différents types de peaux. – Les hydrolats, les huiles essentielles et leurs propriétés. – Les émulsifiants et autres matières premières naturelles. – Les bonnes pratiques de fabrication et gestes à avoir. – Création d’un baume personnalisé – Confection d’une crème hydratante ? J 2 : – Le choix de matières premières locales. – Utiliser des plantes locales et extraction de principes actifs. – Le choix du zéro déchet. – Réglementation pour la commercialisation de cosmétiques Création d’un shampoing solide – Confection d’un baume à lèvre

Atelier découverte et de fabrication.

Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire



2022-01-17T08:00:00 2022-01-17T15:00:00;2022-01-18T08:00:00 2022-01-18T15:00:00