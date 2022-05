FORMATION CONSTRUCTION MÉTAL BY WOODS FACTORY, 13 mars 2022, .

FORMATION CONSTRUCTION MÉTAL BY WOODS FACTORY

2022-03-13 – 2022-03-13

L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Olive et Marie vous initient à la construction métallique ! Plans, fiche de débit, prise de mesure, débit, équerrage, et assemblage sont au programme. Vous aborderez toutes les notions essentielles tout en pratiquant sur un objet concret. Débutants et initiés se côtoient : construction d’un premier objet autour du cadre sur une journée (étagère, tabouret, petite table basse…) ou accompagnement de projet plus complexe sur une ou plusieurs journées sont possibles.

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/stages-metallerie/

Woods factory

