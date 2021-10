Aulnay-sous-Bois Aftral Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis FORMATION CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER SUR PORTEUR ET CONDUCTEUR DE TRANSPORT EN COMMUN SUR ROUTE Aftral Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

du mardi 19 octobre au lundi 1 novembre

FORMATION CONDUCTEUR DE TRANSPORT ROUTIER SUR PORTEUR ET CONDUCTEUR DE TRANSPORT EN COMMUN SUR ROUTE —————————————————————————————————- ### Le centre AFTRAL d’Aulnay-Sous-Bois recrute pour les sessions prochaines de ses futur(s.come)s apprenants souhaitant préparer un diplôme dans le domaine du transport : **TP Conducteur de transport routier sur porteur – Obtention d’un diplôme niveau 3 (CAP) – 434H** * Cette formation permet d’acquérir les compétences pour réaliser en sécurité, un transport routier de marchandises avec un porteur, de façon autonome et optimisée dans le contexte commercial de l’entreprise. (Plaquette en pièce jointe) * Validation : PERMIS C + FIMO MARCHANDISES + ADR * Débouchés : Conducteur routier, conducteur de messagerie, routier… * Pré requis : PERMIS B **TP Conducteur de transport en commun sur route- Obtention d’un diplôme niveau 3 (CAP) – 434H** Le conducteur de transport en commun sur route conduit un autocar ou un autobus dans des conditions optimales de sécurité, de confort et de service à la clientèle. (Plaquette en pièce jointe) * Validation : PERMIS D + FIMO VOYAGEURS + SST * Débouchés : Chauffeur de bus, chauffeur scolaire, chauffeur du tourisme… * Pré requis : PERMIS B, 21 ans minimum Une réunion d’information collective aura lieu tous les vendredis à 10h00 sur notre centre Aulnay-Sous-Bois (plan d’accès en pièce jointe). Pour ces différentes formations, tous types de financement est accepté : Alternance, conventionnée, pôle emploi, région Ile de France, transition pro… **MAIS AUSSI :** Nous avons aussi un partenariat avec la RATP, avec une formation en apprentissage en CFAMUD de 6 mois. Une alternance qui lie la formation que l’on propose en initiale (434h) et un apprentissage sur terrain directement avec la RATP. Les conditions sont les suivantes : * Permis B depuis au moins 1 an et demi * Niveau bac * Agé de -30 ans N’hésitez-pas à me transmettre les CV des personnes intéressées afin que je puisse les convier à une réunion d’information collective dans nos locaux ! Myriam SOUNA Conseillère en recrutement Candidature à adresser : **[myriam.souna@aftral.com](mailto:myriam.souna@aftral.com)**

Aftral Aulnay-sous-Bois 604 rue Robert Brémond, 93600 Aulnay-Sous-Bois

