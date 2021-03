Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Formation compostage Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mercredi 14 avril à 14h à la Ferme du Héron, le service développement durable de la ville vous dit tout sur les règles de base pour bien composter.. Gratuit sur inscription.** Une prime pour l’achat de composteur est accessible aux habitants grâce à la formation. Inscription via le formulaire en ligne à partir du **3 avril 2021**. [https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-formation-compostage](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-formation-compostage) Renseignement et inscription

—————————- * Gratuit

[Inscription en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-formation-compostage) : * [[ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr)

* 03 20 43 19 50

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T16:00:00

