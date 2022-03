Formation compostage et vente de composteurs Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 19:30:00

Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine Marcillé-Raoul Apprenez les techniques du compostage et du jardinage au naturel.

Formation gratuite sur réservation. Vente de composteurs 30 €.

animateurs.prevention@smictom-fougeres.fr +33 2 99 99 18 33 https://www.smictom-fougeres.fr/

Formation gratuite sur réservation. Vente de composteurs 30 €.

Réservation obligatoire par e-mail, téléphone, ou sur le site internet du Smictom du Pays de Fougères.

