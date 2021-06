Valdrôme L'arbres à spirales Drôme, Valdrôme Formation complète pour toutes personnes travaillant auprès des enfants, adolescents et familles L’arbres à spirales Valdrôme Catégories d’évènement: Drôme

Une formation intense en transmission de nombreux jeux et outils d’expression, de cohésion de groupe et de yoga ludique avec des temps spécifiques dédiés au public petite-enfance; 6/12 ans, adolescent et famille.

3 tarifs : 1755€ pour organismes, structures / 1350€ pourles particuliers / 1150€ tarif early bird pour inscription avant le 15 juin

Suite à cette formation, vous repartirez enthousiaste, inspiré, avec des outils concrets pour animer des ateliers d’expression et de bien-être auprès des enfants et des jeunes. L’arbres à spirales 26310 Valdrôme Valdrôme Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-25T16:30:00 2021-07-25T20:00:00;2021-07-26T06:30:00 2021-07-26T22:00:00;2021-07-27T06:30:00 2021-07-27T22:00:00;2021-07-28T06:30:00 2021-07-28T22:00:00;2021-07-29T06:30:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T06:30:00 2021-07-30T22:00:00;2021-07-31T07:00:00 2021-07-31T11:30:00;2021-08-02T06:30:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T06:30:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T06:30:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-05T06:30:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T06:30:00 2021-08-06T22:00:00;2021-08-09T06:30:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T06:30:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T06:30:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T06:30:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T06:30:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-16T06:30:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T06:30:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T06:30:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T06:30:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T06:30:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-23T06:30:00 2021-08-23T22:00:00;2021-08-24T06:30:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-25T06:30:00 2021-08-25T22:00:00;2021-08-26T06:30:00 2021-08-26T22:00:00

