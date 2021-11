Paris En visioconférence Paris Formation “Communication responsable : savoir communiquer sur l’urgence climatique” En visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

En visioconférence, le mardi 29 mars 2022 à 09:00

**Objectif général :** Permettre à des membres d’organisations, associations, institutionnels concernés, d’améliorer leur communication pour mieux sensibiliser le public à l’urgence climatique **Compétences cléfs :** À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de : Faire le constat de la situation Identifier les raisons et les freins de l’inaction Savoir élaborer une stratégie de communication responsable engageante Savoir décrypter les freins à l’incation pour y répondre et maîtriser les bons leviers et les bonnes approches pour l’action Savoir créer un nouveau récit plus enthousiasmant Être initié à la communication engageante et connaître les nudges [**Voir la fiche du programme**](https://agence-lucie.com/formation/communication-responsable-sur-urgence-climatique/?et_fb=1&PageSpeed=off)

595€ HT

