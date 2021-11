Formation : communication engageante et nudge pour faire évoluer les comportements En visioconférence, 25 janvier 2022, Paris.

Formation : communication engageante et nudge pour faire évoluer les comportements

du mardi 25 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 à En visioconférence

**Mettre en œuvre une communication engageante et créer des nudges au service du changement de comportement, des enjeux de RSE et detransformation des organisations.** [**Voir la fiche formation**](https://agence-lucie.com/formation/communication-nudge/) **Objectifs pédagogiques :** Permettre à une personne en charge du changement et de l’évolution des comportements en RSE et DD, de savoir mettre en place des outils facilitant ces évolutions auprès des personnes concernées. **Compétences visées :** * Accompagner les transformations des organisations et des entreprises face aux nouveaux enjeux organisationnels et managériaux * Faciliter le changement de comportement des individus face aux enjeux de santé, de consommation, de sécurité informatique, de développement durable * Engager les citoyens, les consommateurs, les salariés, les jeunes vers de nouveaux comportements éco-responsables plus en phase avec les enjeux climatiques et sociétaux * Faire passer le citoyen, le consommateur de l’intention à l’action * Comprendre le fonctionnement de l’individu face à une prise de décision * Décrypter les biais cognitifs * Créer des nudges en toute autonomie

990€ HT

Formation en VISIOCONFERENCE des 25 et 26 janvier 2022

En visioconférence Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T09:00:00 2022-01-25T17:30:00;2022-01-26T09:00:00 2022-01-26T17:30:00