Formation “Communication bienveillante” Gindou, 30 avril 2022, Gindou.

Formation “Communication bienveillante” Gindou

2022-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-01 17:30:00 17:30:00

Gindou Lot Gindou

80 180 EUR Les bases – module 1. Sur inscription.

Pendant ces deux jours nous allons développer une communication bienveillante et découvrir les impacts sur la relation en termes de compréhension, confiance, motivation, envie de contribuer et de collaborer. Découvrir et expérimenter la notion fondamentale de besoin humain et les mécanismes de fonctionnement de l’être humain qui vous permettront de mieux vous comprendre, de prendre du recul et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations. Aussi vivre au quotidien ses intentions, développer l’autonomie et la responsabilité, par une qualité de relation avec soi-même et avec les partenaires qui vous entourent.

Programme :

• Identifier les obstacles à la contribution et à la communication

• Le changement de paradigme

• Identifier et différencier les étapes du processus CNV

• L’empathie

• L’expression de la gratitude

Repas proposé en auberge espagnole.

Date limite d’inscription le 17/04/22.

Les associations Connexion et Pléiades vous proposent une formation en communication bienveillante.

La Communication Bienveillante, basée sur la Communication Non Violente (Cnv), est une démarche qui met en lumière les obstacles à la relation (à soi et aux autres), elle permet de reconnecter avec la qualité d’écoute, la bienveillance et l’empathie.

+33 6 67 28 96 36

Gindou

