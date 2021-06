Formation Civique et Citoyenne – Développement durable MIE Labo 6, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

Formation Civique et Citoyenne – Développement durable

du mercredi 7 juillet 2021 au jeudi 8 juillet 2021 à MIE Labo 6

Starting-Block est une association d’éducation populaire. Sa finalité est de permettre l’éveil de l’esprit critique et de favoriser un engagement citoyen dans le but de construire un monde juste, inclusif et solidaire. Pour cela, elle se fonde sur l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS), démarche éducative qui a pour objectif une ouverture sur l’autre et sur le monde qui nous entoure. Elle vise à accompagner chacun.e dans ses questionnements et son engagement citoyen et solidaire. Elle s’appuie sur des méthodes actives et participatives accessibles à tou.te.s Objectifs :- Découvrir les objectifs pour le développement durable- Se questionner sur les enjeux humains et écologiques du développement durable- Prendre du recul sur son rôle en tant que citoyen dans ce processus de transition durable Déroulé :jour 1- Volontariat et engagement- Le service civique (origine, contexte, objectifs, modalités)- Découverte des ODDJour 2- Découvrir les enjeux liés à l’accès et à l’utilisation de l’eau dans le monde- Comment nourrir la planète en 2030 ?- Découvrir et faire émerger des moyens d’actions et initiatives citoyennes et solidaires Pour vous inscrire, suivez ce lien: [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-2-2](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-2-2)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-2-2)

Paris



