Formation citoyenneté : agir contre les discriminations à destination des Services Civiques d’Unis-Cité Normandie Unis-Cité Normandie, 22 mars 2021-22 mars 2021, Caen.

du lundi 22 mars au jeudi 25 mars à Unis-Cité Normandie

**L’Institut international des droits de l’Homme et de la paix est une association qui a pour objet de contribuer au développement d’une culture de paix en favorisant la connaissance des droits de l’Homme par tous les citoyens.**

En s’appuyant sur son expertise scientifique et sur les méthodes d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté démocratique développées par des organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix entend faire connaître, comprendre et promouvoir les droits de l’Homme.

Afin de remplir cet objectif, l’Institut organise son travail autour de deux axes : la diffusion des droits de l’Homme et la formation à l’éducation aux droits de l’Homme.

Les 22, 24 et 25 mars, l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix organise une formation à destination des volontaires en missions de services civiques à Unis-Cité Normandie afin de les outiller pour agir et s’engager contre les discriminations.

**Objectifs de la formation**

_Agir contre les discriminations_

* Etre capable d’expliquer les mécanismes de construction des discriminations ;

* Etre capable de définir et distinguer un stéréotype, un préjugé et une discrimination ;

* Etre capable de préciser les recours existants face aux discriminations.

_S’engager_

* Identifier et illustrer différents modes d’engagement ;

* Définir les notions d’engagement et ses différentes formes ;

* Identifier des ressources pour activer ma citoyenneté ;

* Comparer les différents modes de décision collective.

Formation réservée aux volontaires en missions de services civiques d’Unis-Cité Normandie

par l’Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Unis-Cité Normandie 11 rue Molière 14000 Caen Caen



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T09:00:00 2021-03-22T17:00:00;2021-03-24T09:00:00 2021-03-24T17:00:00;2021-03-25T09:00:00 2021-03-25T17:00:00