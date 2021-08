Bordeaux Maison de la Nature et de l'Environnement Bordeaux, Gironde Formation citoyen·ne·s « Être éducateur.éducatrice à la consommation responsable » Maison de la Nature et de l’Environnement Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pour entamer la rentrée sur de bonnes bases, e-graine Nouvelle-Aquitaine organise une formation « Être éducateur.éducatrice à la consommation responsable » ! **Programme de la formation :** Tu souhaites appréhender la construction d’outils de sensibilisation sur la consommation responsable ? Ce sera chose faite, le tout accompagné de clés pour adopter une posture non moralisatrice ! Vers qui, comment, pourquoi ? Nos formations permettent de comprendre et d’aborder le développement durable et la citoyenneté de manière systémique. Nous utilisons des méthodes actives. Le groupe sera donc porteurs de ses apprentissages, en toute convivialité. **Qui sommes-nous ?** E-graine est une association d’éducation à la citoyenneté mondiale qui souhaite développer l’esprit critique des citoyens, cultiver l’envie d’agir chez chacun•e, pour accompagner les transitions vers un monde plus solidaire et responsable. Ne te questionnes pas trop, on le fera ensemble ! Mais si tu as besoin d’informations complémentaires, n’hésites pas à nous envoyer un message, un mail ([mob@e-grainena.org](mailto:mob@e-grainena.org)), et sinon, viens pour en découvrir plus! Pour nous rejoindre l’inscription est obligatoire, et c’est par ici –> [https://forms.gle/P2YdyiEYnMcfLFGp9](https://forms.gle/P2YdyiEYnMcfLFGp9) Ces formations sont gratuites sous conditions que tu sois déjà adhérent·e à l’association, dans le cas contraire, tu pourras adhérer le jour de la formation ou dès aujourd’hui via la plateforme [HelloAsso](https://www.helloasso.com/associations/e-graine-nouvelle-aquitaine/adhesions/adhesion-e-graine-nouvelle-aquitaine-1).

