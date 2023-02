Formation “Champignons” Salle municipale, 7 octobre 2023, Balizac Balizac.

EUR 25 Le Parc et la Société Mycologique et Botanique Landaise (SOMYLA) avec la collaboration de la Société Linnéenne de Bordeauxs’associent pour vous proposer une initiation à la mycologie, l’étude des champignons.

• Découvrir le règne des champignons et la diversité

des espèces sur notre territoire

• Reconnaître les principaux genres et apprendre

à rechercher les espèces typiques de nos forêts

• S’initier aux outils de détermination

et à la photographie d’identification

