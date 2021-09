Formation certifiante internationale de permaculture Tourtoirac, 18 septembre 2021, Tourtoirac.

Formation certifiante internationale de permaculture 2021-09-18 – 2021-10-02

Tourtoirac Dordogne Tourtoirac

Cours de conception en permaculture (ccp) avec Andy et Jessie Darlington.

Créé par Bill Mollison, fondateur de la Permaculture, le Cours de conception en permaculture (Permaculture Design Course) est une formation certifiante internationale, offrant un socle d’apprentissage de la permaculture.

Ce cours permet ainsi d’en découvrir, au sein d’un groupe et dans les différents aspects de la vie quotidienne, l’éthique, les principes et la méthodologie originelle, mais aussi des outils concrets et des pistes d’exploration face aux enjeux écologiques et humains de notre temps.

La formation que nous vous proposons se déroule sur 15 jours consécutifs, incluant 13 jours de cours et deux jours de repos.

Le temps est partagé entre enseignements théoriques et ateliers pratiques. Accompagnés par l’équipe pédagogique, les stagiaires produiront un design en permaculture du lieu d’accueil.

+33 5 53 51 11 17

