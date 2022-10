Formation Capacité détenteur d’équidés Nanton Nanton Catégories d’évènement: Nanton

Sane-et-Loire Nanton EUR 120 La formation s’adresse à tous les propriétaires ou futur propriétaires désireux d’apporter à leur équidé un cadre de vie et un quotidien respectueux de ses besoins (cette capacité sera bientôt obligatoire pour tout propriétaire de chevaux). Cette formation se compose de deux parties :

-Module A : validé par correspondance par la FFE sur le site Campus.FFE (7h de formation)

– Module B : validé en présentiel au sein d’un établissement équestre agréé par la FFE (7h de formation)

Le centre Equestre de Corlay propose cette formation sur une journée le 11 novembre 2022 Déroulement de la formation :

Le temps passé sur chaque thème dépend des acquis de chacun et des besoins et questions.

Pour chaque thème, les connaissances de chacun seront évaluées et un dialogue sera ouvert, dans une idée d’échange d’expériences, de connaissances, de transmission, de partage. Matin :

Arrivée aux écuries : Café d’accueil, présentation de chacun et de ses attentes, Visite des installations

Les besoins d’un cheval mode de vie adapté, observation des relations sociales au pré, à l’écurie, le langage du cheval, …

Aborder le cheval (à l’attache, au boxe, au paddock, en stabulation, au pré, mettre le licol, attacher son cheval)

Panser (rôles du pansage, respecter le cheval et sa sensibilité, adapter le matériel, utiliser des gestes justes, se positionner, prendre les pieds, doucher)

Mener en main

Lâcher en paddock, boxe, stabule, pré. Notions de sécurité pour lâcher avec d’autres chevaux Après midi

Nourrir (les besoins du cheval, les différents aliments, notions de rations, comment distribuer, adapter la ration au cheval, …)

Soins : soins cycliques : vaccins, vermifuges, maréchal, dentiste, ostéopathe, …

Soins quotidiens : soins de base, identifier un problème, comment réagir, mettre une couverture, seller (quelle selle, règles de harnachement, …)

Identifier une boiterie : Au pas, au trot, en ligne droite, en cercle

Entretenir les installations : Clôtures, abris, abreuvoirs, mangeoires, entretien des pâtures, différentes litières et leu entretien, stockage des aliments et fourrages, se protéger des nuisibles, …

Embarquer, débarquer : protections, manipulations Côté pratique :

Le repas sera partagé (chacun apporte un plat à partager avec tout le monde) Le coût de la formation est de 120€ pour la journée Le petit plus :

A la fin de cette formation initiale, il pourra être proposé si vous le souhaitez un suivi avec votre propre cheval pour mettre en application tout le contenu de la formation avec lui et vous aider dans les premières manipulations, vous aider à partir du bon pied pour une relation harmonieuse ! Il sera alors possible d’aborder également d’autres thèmes : travailler à pieds, longer, travailler sur le plat,… fourneau.corlay@gmail.com +33 3 85 92 22 94 https://cel-corlay.ffe.com/ Nanton

