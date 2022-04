FORMATION CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BETON ARME (COBA) ET AIDE COFFREUR —, 7 avril 2022, .

FORMATION CAP CONSTRUCTEUR D’OUVRAGES EN BETON ARME (COBA) ———————————————————- Dans le cadre de la réalisation des ouvrages JOP 2024 sur le village des athlètes, la maison de l’emploi de Plaine commune et Eiffage proposent les formations suivantes : * CAP Constructeur d’ouvrages en béton armé (COBA) en 17 mois. On est à la recherche de 5 candidats H/F, **âgés de 16 à 29 ans révolus.** **Pré-requis :** * Lire, écrire, compter * Maîtriser les fondamentaux de la langue française * La formation se déroulera de la façon suivante : _**Durée de la formation : D’avril 2022 à juin 2023.**_ * D’avril à Juillet 2022 : tronc commun avec d’autres métiers du Bâtiment. * De septembre 2022 : préparation au CAP Constructeur d’ouvrages en béton armé * Juin 2023 : Passage du CAP au BTP-CFA de Saint-Denis. * Volume horaire de formation en centre : 770 heures. * Rythme d’alternance : en moyenne 1 semaine sur 4 au CFA d’avril à Juillet 2022, 1 semaine sur 2 au CFA de septembre 2022 à juin 2023 Vous trouverez ci-joint le programme et la présentation détaillée de la formation de préparation au CAP COBA. ### Eiffage et HUMANDO organisent des parcours en Contrat d’insertion professionnel intérimaire (CIPI) Aide-coffreurs. On cherche de 15 candidats H/F éligibles aux clauses sociales, pour le lot E du village des athlètes. **OBJECTIF DE FORMATION :** Acquérir un premier niveau de qualification dans le secteur du bâtiment Gros Œuvre et le niveau de maitrise de la langue française nécessaire à l’acquisition de cette qualification. **Durée de la formation :** du 25 avril au 30 septembre 2022. **Pré-requis :** * Compréhension du Français (comprend les consignes de travail et sécurité), motivation ++, avoir envie de se projeter dans le métier du bâtiment, notamment gros œuvre * Focus sur un CIPI : il s’agit d’un « contrat sur mesure ». En période de formation: la personne sera titulaire d’un contrat de mission-formation et en période de mission sur le chantier, la personne sera titulaire d’un contrat de mission d’intérim. _**NB : Après la période de formation en CIPI, HUMANDO et Eiffage leurs proposeront des contrats de Professionnalisation de 12 mois.**_ Pour se faire, nous organisons deux (2) informations collectives : * Jeudi 07 avril à 9h30 à la maison de l’emploi de Saint Ouen sur-Seine : 2-8 rue Albert Dhalenne * Lundi 11 avril à 9h30 à la maison de l’emploi de Pierrefitte sur-Seine : 6-8 avenue de Lénine N’hésitez pas à positionner les demandeurs d’emploi intéressés en envoyant leurs CV auprès de f**[rederic.fiquet@plainecommune.fr](mailto:rederic.fiquet@plainecommune.fr)** et à **[alioune.mbaye@plainecommune.fr](mailto:alioune.mbaye@plainecommune.fr)** La liste des candidats retenus sera publiée le jeudi 14 avril avant midi.

2022-04-07T09:30:00 2022-04-07T12:30:00;2022-04-11T09:30:00 2022-04-11T12:30:00