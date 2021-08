Formation CAP APH à Angoulême en Alternance ou en Formation Continue MFR Annexe ANGOULEME, 27 août 2021, Saint-Cybard.

“Le CAP Agent de Propreté et d’Hygiène, à quoi ça sert ?” ——————————————————— Devenir un professionnel qualifié qui exerce des opérations de propreté et d’hygiène des locaux et équipements pour les entreprises de propreté ou les structures collectives publiques ou privées, en contribuant : A l’hygiène des lieux et au confort des personnes dans leurs activités de travail, de loisirs, … Au confort des patients des établissements des soins et médico-sociaux A la qualité des productions dans les entreprises agro-alimentaires, cosmétiques, … en respectant la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité, et les aspects du développement durable Retrouvez toutes les infomations sur notre site internet : [CAP APH Formation MFR à ANGOULEME](https://www.formation-mfr-adulte.fr/formation/cap-aph-agent-de-proprete-dhygiene/) Réunion d’information le ———————— ### Vendredi 27 août 2021 **de 9h à 17h sur RDV** ### Prenez RDV au 05 45 37 60 68 ### ou par mail [[dominique.rabski@mfr.asso.fr](dominique.rabski@mfr.asso.fr)](dominique.rabski@mfr.asso.fr)

MFR Annexe ANGOULEME Angouleme, 10 rue de Bordeaux Saint-Cybard L’Houmeau Charente



