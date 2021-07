Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Formation breton et petite enfance Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti ar Vro-l’Ôté, le mercredi 15 décembre à 09:00

Formation animée par Virginie Pronost. Virginie PRONOST-MILTAMM est référençable au DATADOCK, demandez une prise en charge de votre journée de formation par vos OPCO !

Inscription auprès de Miltamm – Financement OPCO possible

Formation proposée avec Miltamm : « Découvrir le matériel pédagogique pour les tout-petits, se l’approprier et l’utiliser » Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T17:00:00

