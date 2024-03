Formation botanique Les Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse, mardi 9 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:00:00+02:00 – 2024-04-09T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T13:30:00+02:00 – 2024-04-12T17:00:00+02:00

Une formation botanique aux Jardins du Muséum par Boris Presseq, botaniste du Muséum de Toulouse

Du 9 au 12 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 17h aux Jardins du Muséum à Borderouge.

Professionnels ou simplement passionnés sont invités à perfectionner leurs connaissances lors de cette formation en botanique qui mêle cours en salle et pratique d’observation et de manipulation.

Toutes les journées sont complémentaires mais indépendantes dans l’apprentissage. Inscription possible pour une ou plusieurs journées.

Programme complet :

Mardi 9 avril : introduction à la Botanique

Décrire et nommer les végétaux. Présentation de l’anatomie détaillée d’une plante et familiarisation avec la richesse du vocabulaire botanique.

Mercredi 10 avril : les plantes sous toutes les coutures

De la laitue de mer au lis des Pyrénées, initiation à la reproduction et à la classification des végétaux, apprentissage des principales familles de plantes à fleurs.

Jeudi 11 avril : les adaptations des végétaux

Se défendre, capturer ou vivre en interdépendance, quels liens entre le monde animal et le monde végétal ? Nous découvrons toutes ces relations à travers la présentation de différents milieux naturels, du désert américain à la forêt tropicale humide.

Vendredi 12 avril : les plantes et leurs usages

Nourricières, médicinales, tinctoriales, textiles mais aussi spirituelles, musicales et ornementales, les plantes sont présentes dans tous nos modes de vie, nos activités professionnelles et nos loisirs.

+ d’infos :

Apportez cahiers et crayons. Le reste du matériel nécessaire à l’apprentissage est fourni par le Muséum.

Possibilité de restauration sur place (La Noria ou aire pique-nique à disposition).

Tarif : 25 €/jour

Inscription uniquement en ligne

Jauge : 20 personnes

Public : Adulte

—

Crédit image : Alain Pitton

Les Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86

Métro : ligne B – station Borderouge

