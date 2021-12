Chateauneuf-sur-loire Atelier JenniFleurs Châteauneuf-sur-Loire Formation botanique : les Asteracées Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Formation botanique : les Asteracées Atelier JenniFleurs, 14 mars 2022, Chateauneuf-sur-loire. Formation botanique : les Asteracées

du lundi 14 mars 2022 au mardi 15 mars 2022 à Atelier JenniFleurs

Cette formation à pour but de vous familiariser avec cette famille de plantes ainsi qu’avec son vocabulaire. Vous pourrez ensuite en un coup d’œil reconnaitre une Astéracée dans la nature. Jour 1 : – Le règne végétal et la taxonomie – Etymologie – Appareil végétatif – Appareil reproducteur – Les cycles et les signatures des Asteracées Jour 2 : – Les différentes utilisations (soins, alimentation …) – Toxicité – Comment utiliser une flore – Reconnaissance et identification des plantes sur le terrain – Quizz Frais de participation : 160€ par personne Lieu : Châteauneuf-sur-Loire Maximum 6 personnes Réservation : jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43 www.jennifleurs.fr

Voir https://www.jennifleurs.fr/copie-de-plantes-magiques

Formation botanique : les Asteracées Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T08:00:00 2022-03-14T15:00:00;2022-03-15T08:00:00 2022-03-15T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire Autres Lieu Atelier JenniFleurs Adresse 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Ville Chateauneuf-sur-loire lieuville Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire