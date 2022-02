Formation Besançon 2022 : A la découverte du genre Espace Simone de Beauvoir Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Formation Besançon 2022 : A la découverte du genre Espace Simone de Beauvoir, 22 mars 2022, Besançon. Formation Besançon 2022 : A la découverte du genre

du mardi 22 mars au mardi 5 avril à Espace Simone de Beauvoir

Nous proposons deux formations à Besançon sur la thématique de genre, s’adressant au public intermédiaire (éducateur·rices, animateur·rices, professeur·es, etc) : – Introduction aux questions de genre, Mardi 22 mars 2022, 14h-17h, Espace Simone de Beauvoir: Introduction à la définition du genre, sensibilisation aux inégalités liées au genre, aux droits des femmes et aux constructions sociales liées au genre. – Education aux inégalités de genre, Mardi 5 avril 2022, 10h-17h, Espace Simone de Beauvoir: En plus d’introduire les questions de genre, cette formation nous permettra d’aborder également l’intersectionnalité des discriminations,leurs dimensions internationales ainsi que la posture de l’animateur·rice pour apprendre à aborder le genre en contexte pédagogique.

Gratuite, ouvert à tou·tes

Introduction à la définition du genre, sensibilisation aux inégalités liées au genre, aux droits des femmes et aux constructions sociales liées au genre. Espace Simone de Beauvoir 14 rue Violet, 25000 BESANCON Besançon Les Torcols Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-04-05T10:00:00 2022-04-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Espace Simone de Beauvoir Adresse 14 rue Violet, 25000 BESANCON Ville Besançon lieuville Espace Simone de Beauvoir Besançon Departement Doubs

Espace Simone de Beauvoir Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Formation Besançon 2022 : A la découverte du genre Espace Simone de Beauvoir 2022-03-22 was last modified: by Formation Besançon 2022 : A la découverte du genre Espace Simone de Beauvoir Espace Simone de Beauvoir 22 mars 2022 Besançon Espace Simone de Beauvoir Besançon

Besançon Doubs