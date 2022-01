formation BAFA Fort-de-France, 1 février 2022, Fort-de-France.

formation BAFA

du mardi 1 février au dimanche 6 février à Fort-de-France

Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (le Bafa) permet à toute personne âgée d’au moins 17 ans, motivée par l’animation, d’encadrer à titre non professionnel des enfants et des adolescents accueillis dans un Accueil collectif de mineurs (un centre de loisirs ou une colonie de vacances par exemple). La formation permet de développer des compétences telles ques : – concevoir et organiser des activités et des projets d’animations de qualité qui répondent aux besoins et aux possibilités des enfants et des adolescents ainsi qu’à leurs aspirations, – veiller au bien-être, à l’épanouissement et à la sécurité des enfants et des adolescents accueillis, – élaborer et mener un projet au sein d’une équipe et s’engager dans une aventure collective enrichissante socialement utile.

le coût de la session comprend …

Session théorique de base / approfondissement (thème) / qualification (thème)

Fort-de-France Etang Z’Abricot Fort-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T08:00:00 2022-02-01T18:30:00;2022-02-02T08:00:00 2022-02-02T18:30:00;2022-02-03T08:00:00 2022-02-03T18:30:00;2022-02-04T08:00:00 2022-02-04T18:30:00;2022-02-05T08:00:00 2022-02-05T18:30:00;2022-02-06T08:00:00 2022-02-06T18:30:00