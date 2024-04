Formation aux Valeurs de la République et Laïcité à Châteauroux Châteauroux, jeudi 11 avril 2024.

Formation aux Valeurs de la République et Laïcité à Châteauroux Dans le département de l’Indre – 36. Inscriptions en cours pour 2024. 11 et 12 avril Châteauroux

Pour s’inscrire

Cette formation dure 2 journées.

Voici les horaires : 9h-17h, avec 1h de pause déjeuner.

Vous aurez besoin d’apporter de quoi prendre des notes.

Le but de cette formation ?

Contribuer à promouvoir le vivre ensemble et les valeurs de la République : la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, mais aussi la Laïcité et le refus de toutes les discriminations.

Pouvoir expliquer clairement à vos interlocuteurs.trices les règles, droits et devoirs qui s’appliquent dans votre activité professionnelle, concernant ces sujets.

Etre rassuré.e, guidé.e, conseillé.e quand à vos pratiques, pour ne pas être involontairement discriminant.e.

Simplement en savoir plus sur le principe de Laïcité, qu’en est-il exactement, d’où vient-il et comment peut-on l’appliquer.

Pour plus d’informations, contactez les 7 formateurs.trices de l’Indre :

Laurent Tixier : laurent.tixier@indre.gouv.fr

Christiane Veron : christiane.veron@orange.fr

Julie Micmacher : bonjourlalucarne@gmail.com

Mathieu Poirier : mathieu.poirier@laliguedelenseignement-36.fr

Sébastien Micmacher : bonjourlalucarne@gmail.com

Sofiane Bouktit : sofiane.bouktit@laliguedelenseignement-36.fr

Angelique Michel : angelique.michel@justice.fr

