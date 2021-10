Bègles Service Petite Enfance et Parentalité Bègles, Gironde Formation aux premiers secours Service Petite Enfance et Parentalité Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Le Service Petite Enfance et Parentalité de la Ville de Bègles propose **la formation PSC1: Prévoir les risques et réaliser les premiers gestes de secours aux enfants en situation de danger physique** **Une formation sur deux matinées, ouverte aux parents et futurs parents, encadrée par Les Sauveteurs Bèglais** **Merci de bien vouloir vous inscrire en contactant le service au 05 56 49 88 54 ou à** [**[petite.enfance@mairie-begles.fr](mailto:petite.enfance@mairie-begles.fr)**](mailto:petite.enfance@mairie-begles.fr)**.**

GRATUIT, SUR INSCRIPTION

