Basses-Pyrénées EUR 65 65 ❗️Le club organise une formation aux premiers secours civiques de niveau 1 le Samedi 8 Mars à Bidart ⏱

Cette formation à destination du grand public concerne toute personne souhaitant s’initier aux gestes qui sauvent ‍♂️

C’est une formation diplomante reconnue par le ministère de l’intérieur ✅

Elle est vivement recommandée pour certaines activités : professionnels de l’enfance, des soins à domicile, de l’animation socioculturelle, les associations sportives.☀️

⚠️Votre employeur peut vous l’imposer.

+33 6 58 21 41 24

