Formation aux oiseaux du littoral weekend oiseaux migrateurs Rue du Port Le Teich Gironde

L’automne est un moment privilégié pour observer les oiseaux qui se dirigent vers leurs quartiers d’hiver. Pendant cette formation votre camp de base sera la Maison de la Nature du bassin d’Arcachon à l’entrée de la Réserve Ornithologique du Teich. Accompagné par un animateur naturaliste du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, vous progresserez à votre rythme dans la détermination des oiseaux posés et en vol, vous vous exercerez à l’identification des différents plumages (mues, juvéniles) et vous découvrirez et comprendrez la migration et le rôle des écosystèmes littoraux dans ce phénomène. 219 219 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 08:30:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

Rue du Port MNBA/PNRLG

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

