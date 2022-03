Formation aux oiseaux du littoral : la reproduction et les oiseaux chanteurs Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Le Teich Gironde EUR 37 37 L’observation des oiseaux est devenue en quelques années, une pratique très prisée par les curieux de nature. Accessible à tous, l’ornithologie de terrain requiert néanmoins des bases théoriques pour accéder à l’autonomie. Nous abordons un territoire sur un cycle annuel de manière à développer une acuité particulière sur la relation des oiseaux à leur milieu. Deux niveaux sont proposés : l’initiation, qui permet d’acquérir les bases théoriques et se déroule en priorité sur la réserve ornithologique du Teich ; le perfectionnement, qui est un moyen d’accéder à plus d’autonomie et peut avoir lieu sur d’autres sites naturels moins aménagés.

