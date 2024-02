Formation aux oiseaux du littoral la reproduction et les oiseaux chanteurs (approfrondissement) Rue du Port Le Teich, samedi 6 avril 2024.

Formation aux oiseaux du littoral la reproduction et les oiseaux chanteurs (approfrondissement) Rue du Port Le Teich Gironde

Au cœur du printemps, l’ensemble des milieux qui nous entourent sont rythmés par les vocalises des oiseaux dès les premières lueurs du jour. Un ensemble d’espèces communique, les chants et les cris se superposent, ce qui provoque des difficultés d’identification. L’objectif de cette formation de perfectionnement est d’apprendre à isoler un chant d’un autre et se familiariser avec l’analyse d’un univers sonore afin de détecter les espèces qui nous entourent. Pour cela, nous effectuerons un parcours à travers différents types de milieux, en abordant des sujets tels que les stratégies de reproduction et les techniques de mémorisation des chants. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 08:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Rue du Port Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr

L’événement Formation aux oiseaux du littoral la reproduction et les oiseaux chanteurs (approfrondissement) Le Teich a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Le Teich