Formation aux GESTES QUI SAUVENT Lycée Agricole et Viticole Amboise, samedi 16 mars 2024.

Formation aux GESTES QUI SAUVENT Un accident peut survenir n’importe quand et n’importe où ? Samedi 16 mars, 10h00 Lycée Agricole et Viticole

Le citoyen est le premier à être sur place. Dans l’attente de l’arrivée des secours des secours, son intervention peut être décisive pour la survie de la victime. Chaque minute perdue, c’est 10% de chance de survie en moins. Il est le 1er maillon de la chaîne des secours.

De ce constat, les élus de la MSA Berry-Touraine (cantons d’Amboise, Bléré, Chateau-Renault et Vouvray), en partenariat avec Groupame et l’Ecole de Secours et de Sauvetage d’Indre et Loire organisent une session de formation :

GESTES QUI SAUVENT

Samedi 13 mars de 10h à 12h00

à AMBOISE

Formation ouverte à tous dès 10 ans. Sur inscription obligatoire auprès de Magali DE OLIVEIRA : deoliveira.magali@berry-touraine.msa.fr

Lycée Agricole et Viticole 46 avenue Emile Gounin, 37 003 Amboise Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire