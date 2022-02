Formation aux gestes de premiers secours animaliers Ferme Coqalane Chapelon Catégorie d’évènement: Chapelon

Formation aux gestes de premiers secours animaliers Ferme Coqalane, 23 avril 2022, Chapelon. Formation aux gestes de premiers secours animaliers

Ferme Coqalane, le samedi 23 avril à 09:30

Formation aux gestes de premiers secours animaliers. Session de formation aux gestes de premiers secours animaliers (canin et félin) à la ferme Coqalane. Propriétaires, éducateurs, éleveurs, associations, tout le monde peut s’inscrire afin d’apprendre les gestes qui sauvent dans les situations d’urgence en attendant l’intervention d’un vétérinaire. A partir de 14 ans avec autorisation parentale. Formatrice formée à l’école vétérinaire de Maison Alfort, diplômée par la Croix Rouge Française en secourisme et en tant qu’initiatrice aux gestes de premiers secours depuis de nombreuses années. Titulaire le L’ACACED option chien/chat/NAC. Paiement possible en 2 fois, réservation conseillée.

Voir https://essentielh.wixsite.com/anim/secourisme

