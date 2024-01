Formation aux gestes de 1ers secours à Ste Geneviève sur Argence Caserne des pompiers Argences en Aubrac, samedi 9 mars 2024.

Formation aux gestes de 1ers secours à Ste Geneviève sur Argence Les élus MSA du comité territorial Nord Aveyron proposent à Ste Geneviève sur Argence une formation aux gestes de1ers secours en partenariat avec l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers d’Aveyron. Samedi 9 mars, 09h00 Caserne des pompiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T16:30:00+01:00

Les élus MSA du comité territorial du Nord Aveyron très sensibilisés à la prévention des risques qui peuvent intervenir dans la vie quotidienne ou/et sur le lieu de travail proposent une formation aux gestes de 1ers Secours. Celle-ci est ouverte à tous. Elle sera animée par des intervenants appartenant au réseau de l’Union Départementale des sapeurs pompiers de l’Aveyron.

Par session de formation, le nombre de participants est fixé à 10 maximum.

La MSA prendra en charge le coût de la formation et la restauration du déjeuner pour les formations qui se dérouleront en journée.

Pour s’inscrire, il faut contacter les élus MSA dont les coordonnées apparaissent ci dessous :

Formation du 13 février 2024 9h00/16h30 Salle Bruel à Brommat (face à la mairie) Odile Prunet 06 88 41 97 93 et Corinne Delbor 06 70 63 22 99

Formation du 09 Mars 2024 9h00/16h30 à la Caserne des Pompiers à Ste Geneviève sur Argence Corinne Delbor 06 70 63 22 99

Formation organisée sur 3 soirées, les 13, 20 et 27 mars 2024 de 20h30 à 23h00 au Centre de secours et d’incendie à Laguiole, 16 lot du Frêne

Pierre Bouldoires 06 76 84 09 35

Caserne des pompiers Route des Bessières 12420 SAINTE-GENEVIEVE/ARGENCE Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie

Prévention Gestes 1ers secours