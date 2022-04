Formation au programme européen « Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs (CERV) » Maison de l’Europe de Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maison de l’Europe de Paris, le vendredi 15 avril à 10:00

Issu de la fusion des précédents programmes « L’Europe pour les citoyens » et « Égalité, droits et citoyenneté », le programme CERV a vocation à soutenir des sociétés européennes ouvertes, inclusives et démocratiques, tout en promouvant les valeurs et les droits de l’Union européenne. Formation animée par Christine MARETHEU, point de contact CERV pour la France, les représentants des 4Centres Europe Direct d’Ile-de-France et Claire-Hélène FRILEUX, référente régionale pour la région Île-de-France du Fond citoyen franco-allemand, freelance chez Peuple&Culture. Votre structure souhaite mettre en place des projets s’inscrivant dans ces objectifs ? Participez à la formation gratuite

Sur inscription

Les centres Europe Direct d'IDF vous invitent à suivre une session d'information sur le programme européen « Citoyenneté, Égalité, Droits et Valeurs (CERV) ». Maison de l'Europe de Paris 29 Av. de Villiers, 75017 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

