Formation au greffage de fruitiers Le Marton, 2 avril 2023, Saint-Nizier-d'Azergues

2023-04-02 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-02 17:00:00 17:00:00

EUR 65 Valentine, de la pépinière « Le Jardin Comestible », vous fera découvrir le monde du greffage, qui n'est pas aussi compliqué qu'on le pense!… cecile@terredesventsdames.fr +33 6 11 57 38 70 https://terredesventsdames.fr/

