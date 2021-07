FORMATION AU DÉVELOPPEMENT MÉDIUMNIQUE Narbonne, 28 août 2021, Narbonne.

Sommaire ——– * Pourquoi cette **formation médiumnité** ? * Se **préparer** à **recevoir** (prérequis) * Le besoin d’**interagir** avec le **monde céleste** * Dans cette **formation médiumnité** nous étudierons la **protection** * **Nettoyage énergétique** et **émotionnel** * Les **énergies** **autour** de nous * Formation **médiumnité** : le **doute** de ne pas pouvoir y arriver ➡️ **Pourquoi cette formation médiumnique ?** * Cette formation _médiumnité_ a pour but de vous faire découvrir les [énergies invisibles](https://www.formationaumagnetisme.fr/2020/11/02/le-magnetisme-definition-utilite-devenir-magnetiseur/) , et la nécessité de les comprendre , d’obtenir des méthodologies pour développez vos [capacités extrasensorielles](https://www.formationaumagnetisme.fr/formation-medium-developpement-extrasensoriel-2/). * Cela commence par la mise en place des _bonnes pratiques_ pour _travailler_ sur les _énergies_ , en sécurité . Il est important d’être en _adéquation_ avec notre _mission de vie_ . Nous _grandissons_ par l’ _expérience_ et la _compréhension_ . ➡️ **Se préparer à recevoir (prérequis)** * Ondes _cérébrales_ utilisées dans la _médiumnité_ * La c_ommunication_ nécessite d’_adapter_ sa _fréquence cérébrale_ pour atteindre les ondes Théta (environ 4 Hz). Nous pouvons y arriver dans cette formation médiumnité par la _méditation_ , le _lâcher prise_ . * Nous attirons des [_énergies_](https://www.formationaumagnetisme.fr/2020/11/02/le-magnetisme-definition-utilite-devenir-magnetiseur/) qui rentrent en _résonance_ avec notre _taux vibratoire_ , plus celui-ci est _haut_ et plus nous nous _détachons_ de la _matière_ et _communiquons_ de manière _véritable_. Grâce à certaines _méditations_, et _conditions_, nous saurons comment _monter_ notre _taux vibratoire_ . * Le _mental_ est un _frein_ à notre _découverte spirituelle_, il est _protecteur_, par nature _effrayé de l’inconnu_, et _bloque_ l’_accès à l’inconscient_, d’où la nécessité de _lâcher prise_ . * Nous sommes un _intermédiaire_ entre le _ciel et la terre_, un _médium_ . Cette _connexion permet la réception d’énergies_ . La volonté du _médium_ et d’_appeler_ les _esprits_ et de les _seconder_ dans la _communication_ (par apport de fluide). ➡️ **Le besoin d’interagir avec le monde céleste** * Dualité en _médiumnité_ entre le _bien et le mal_ (Dieu et le Diable) * Il y a dans l’homme 3 choses: l’âme, le corps, le périsprit. Nous _évoluons_ par cycles de _réincarnation_, pour comprendre les aspects de la vie, comme l’amour, le pardon. Nous sommes également confrontés à des _situations_ comme la pauvreté, la richesse, la chasteté, la santé, la maladie… * La _compréhension_ nécessite donc de l’_expérience_ (si nous n’avons pas compris la leçon dans cette vie, alors nous reviendrons dans une autre pour la comprendre). * L’humain a le _choix_ entre faire le _bien et faire le mal_. Il sera un jour, un sain, et peut être le lendemain un démon, (qui n’est d’autre que l’âme d’un méchant non encore épurée). Les _anges_ sont des _âmes_ qui sont arrivées au _dernier degré_, aussi des _messagers_. * Les [_énergies_](https://www.formationaumagnetisme.fr/2020/11/02/le-magnetisme-definition-utilite-devenir-magnetiseur/) qui nous _entourent_ sont _partout_ , et nous incitent à des _choix quotidiens ._ * Nous verrons quelles sont les _différences_ entre l’univers _Divin_ est l’univers de la _terre._ * La _médiumnité_ : définition, sommes-nous tous médium ? Manifestations, types de médiumnité ( _clairvoyance, clair audience, écriture automatique, écriture intuitive, télépathie, perception des énergies, voyage astral …_ ) à travers de _nombreux exercices_ , vous réveillerez vos capacités. * Nous allons parler de _spiritisme_ , en commençant par la théorie (revue des phénomènes), les obstacles , les effets physiques et les effets intelligents . * _Communication subtile_ en médiumnité * _Ecriture automatique_ en médiumnité * Télépathie -zener en médiumnité ➡️ **Dans cette formation médiumnique nous étudierons la protection** * _Protection_ en médiumnité * Les _énergies_ sont diverses et variées, et surtout _invisibles_ pour une majorité des personnes. Nous devons mettre en place des _protocoles_ pour se _protéger, et pratiquer en sécurité._ ➡️ **Nettoyage énergétique et émotionnel** * _Émotionnel_ dans la formation en médiumnité * La première cause de _blocage_ d’un _médium_, est due à des _traumatismes émotionnels_ . Ses traumatismes doivent être connus et libérés (deuil, souffrances …), en travaillant sur les 5 blessures d’ âme (_rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice_). * Les _âmes_ puisent leurs bonheurs en elles-même * La _libération émotionnelle_ de nos _préjugés et de nos peurs_ , permet d’ _avancer_ sur nous même, de _retirer nos boulets et chaînes_ , de _transmuter les énergies néfastes_ à la terre. * Pour _recevoir_ , il faut se le _permettre_ , en _ouvrant son plexus solaire_ , son _cœur , le 3ème œil , et le coronal ._ * Nous _sommes influencés_ par nos _vies antérieures_ (famille, actes), _couper les liens karmiques_ , permet de se _libérer_ d’un passé trop présent. ➡️ **Les** [**énergies**](https://www.formationaumagnetisme.fr/2020/11/02/le-magnetisme-definition-utilite-devenir-magnetiseur/) **autour de nous** * _Plans subtils_ dans la formation médiumnité * Si l’on ne devait croire que ce que l’on a vu par nos yeux, nos convictions se réduiraient à peu de choses… * Comme dans une hiérarchie humaine, l’univers possède des plans subtils , et des _états de matière_ (incarné, désincarné). * Nous trouvons des _énergies appelées prana_ (souffle vital), apana, udana, vyana, samana, énergie vitale, fluide vital, force cosmique … * Au quotidien nous sommes _acteur_ du monde astral et divin ( Entités, Archanges, Anges, Guides, Égrégores, Larves …) * Des _esprits de la nature_ (fées, trôles, dragons, gnomes, elfes …) * _Nombreux exercices_ durant ses 2 jours. ➡️ **Formation médiumnique : le doute de ne pas pouvoir y arriver** * Le _doute_ est le propre de _notre mental_ notamment dans des situations nouvelles, non perceptibles, et aussi la résultante du cinéma “d’horreur” comme l’exorciste (1973), film amplifié et dramatisé. * Cette formation implique de s’_investir_ à découvrir des énergies invisibles, pour certains diront “pas forcément accueillantes”. * L’_esprit n’est autre que l’âme de ceux qui ont vécu corporellement,_ celle-ci ayant été dépouillée grossièrement de l’enveloppe physique, ne laissant qu’une enveloppe éthérée. En mourant l’esprit a perdu le corps, mais gardé l’intelligence. * Tout enseignement méthodique doit procéder du connu vers l’ inconnu , et nécessite de lire le pour et le contre. * Il y a encore peu de temps, celui qui en savait plus que l’individu moyen était considéré comme un _sorcier_ ayant pactisé avec le diable, et brûlé. Le vrai spirite ne manquera jamais de bien faire. ➡️ **FAQ:** _Interlocuteur pédagogique :_ Gérald FERRY • Praticien certifié en magnétisme & REIKI • Médium • Thérapeute Holistique _Méthode pédagogique:_ Alternance de théorie et de pratique • Démonstrations nombreuses • Une méthodologie facile et claire en lecture. _Outils:_ Paperboard, vidéo projecteur • Facebook (groupe la lumière de l'esprit) _Support:_ Livret couleur fourni _Repas midi:_ Repas libre tiré du sac _Modalité d'organisation:_ – Inscription nécessaire pour pouvoir participer, au minimum 3 jours avant la date de déroulement de la formation. -Durée moyenne de l'action de formation : 16 h -Nombre de places ouvertes : 10 -Repas tiré du sac -Nombre minimum de stagiaire pour démarrer la formation : 4 -Prix indicatif de la formation : 250€ (280€ si après 30 juillet)

