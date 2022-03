Formation Assainissement (systèmes des filtres plantés de végétaux) pour les partenaires de Sainte Lucie et Dominique Matinique, 16 mai 2022, Fort-de-France Bay.

du lundi 16 mai au mardi 17 mai à Matinique

Le projet CARIBSAN a pour objectif de promouvoir le traitement des eaux usées par les Filtres Plantés de Végétaux (FPV) à travers la Caraïbe. Dans les Antilles françaises (Guadeloupe et Martinique), l’utilisation d’une plante locale (du genre Heliconia ou oiseau de paradis) couplée à un substrat pour filtrer et épurer les eaux usées prenant modèle sur les zones humides naturelles a démontré son efficacité depuis déjà plusieurs années. Conçu et mené par l’Office de l’Eau de la Martinique (ODE Martinique), le projet CARIBSAN (Juin 2021-Décembre 2022, 1,7 millions d’euros) est mis en œuvre avec des partenaires français de l’Office de l’Eau de la Guadeloupe (ODE Guadeloupe), de l’Institut national de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), de l’Office International de l’Eau (OiEau) et également par les partenaires techniques des pays bénéficiaires : l’Institut National des Ressources Hydrauliques de Cuba (INRH), l’association caribéenne de l’eau et de l’assainissement (CAWASA), les sociétés de gestion de l’eau et de l’assainissement de Sainte-Lucie (WASCO) et de la Dominique (DOWASCO). Le projet CARIBSAN est cofinancé par l’Union Européenne à travers le programme INTERREG Caraïbes au titre du Fonds Européen de Développement Régional, par l’Agence Française de Développement (AFD) et par les Offices de l’Eau (ODE) de Martinique et de Guadeloupe. Dans le cadre de ce projet, des formations sont organisées avec les acteurs de l’assainissement de Cuba, la Dominique, la Guadeloupe, la Martinique et Sainte Lucie. Cet atelier de formation en présentiel permettra aux acteurs de l’assainissement de Sainte Lucie et de la Dominique de visiter le site pilote de la Taupinière (système de filtres plantés de végétaux)

réservé pour les acteurs de l’assainissement du projet (Dominique, Sainte Lucie)

Formation du projet CARIBSAN sur les filtres plantés de végétaux, une solution d’assainissement fondée sur la nature qui a l’avantage d’être économique et résiliente aux aléas naturels tropicaux.

Matinique 97200 Martinique



