Formation assainissement non collectif Saint-Vérain, 14 mai 2022, Saint-Vérain.

Formation assainissement non collectif Les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 17:30:00 Les Haverts 3 ACALI

Saint-Vérain Nièvre Saint-Vérain Nièvre

EUR 80 80 L’objectif du stage est de comprendre le principe de l’épuration des eaux usées et les moyens de leur traitement.

les toilettes sèches : principe, avantages et inconvénients

les filtres plantés et la phytoépuration simple

phytoépuration avec eaux vannes : principe, différences, avantages et inconvénients

gestion et entretien des deux systèmes

phytoépuration, xylo-épuration

prolongements de la phytoépuration

notions de législation

visite d’installations.

clara@acali.eu

Les Haverts 3 ACALI Saint-Vérain

