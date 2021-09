Formation Art oratoire et prise de parole en public avec Les Livreurs Le Labo de l’édition, 9 novembre 2021, Paris.

du mardi 9 novembre au mardi 14 décembre à Le Labo de l’édition

Être formé à l’art oratoire est un avantage décisif dans un monde où il faut savoir se présenter et défendre ses idées de façon rapide, précise et synthétique. Être à l’aise à l’oral, gérer son stress, parler sans prise de notes, improviser sans difficulté, sont autant d’atouts pour réussir, aussi bien au cours d’un cursus étudiant que dans la vie professionnelle. Forts d’une expérience de plus de quinze ans dans l’art oratoire, Les Livreurs enseignent aux participants à maîtriser leur stress par la respiration, à augmenter leur puissance vocale, à contrôler gestes et tics physiques et à travailler sur les difficultés d’articulations. Les stagiaires sont sensibilisés à l’impact de leur gestuelle, voix et diction sur le public, et progressent alors de façon spectaculaire. Ce module s’articule autour de 3 points : Faciliter la prise de parole en public Exposer les techniques permettant de mieux s’exprimer à l’oral Travailler systématiquement des exercices imposés, véritables canevas des difficultés les plus courantes. Une formation animée par Les Livreurs, lecteurs professionnels qui proposent des formations en lecture à haute voix, Solo Théâtre et art oratoire à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, à l’Université Panthéon Assas, à l’Institut Français de la Mode et à l’Institut Catholique de Paris. ​​​​​​​ Les Livreurs sont prestataires de formations Datadock, enregistrés sous le numéro 11940940994. Cette formation est certifiée Datadock et éligible CPF, elle peut donc être financée par votre entreprise. _Pour accéder à cet événement, vous devez présenter l’une des 3 preuves sanitaires suivantes :_ _• Un certificat de vaccination_ _• Un certificat de rétablissement (test RTPCR ou antigénique positif de + de 11 jours et – de 6 mois)_ _• Un certificat de test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h Vous pouvez le présenter sous format numérique (via notamment l’application TousAntiCovid) ou papier._

Les Livreurs vous proposent 6 séances de formation à l’art oratoire les mardis du 09 novembre au 14 décembre 2021, de 19h à 22h.

Le Labo de l’édition 2, rue Saint-Médard 75005 Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T19:00:00 2021-11-09T22:00:00;2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T22:00:00;2021-11-23T19:00:00 2021-11-23T22:00:00;2021-11-30T19:00:00 2021-11-30T22:00:00;2021-12-07T19:00:00 2021-12-07T22:00:00;2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T22:00:00