Annecy L'îlot-S Annecy, Haute-Savoie FORMATION – Architecture et changement climatique L’îlot-S Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

FORMATION – Architecture et changement climatique L’îlot-S, 23 septembre 2021-23 septembre 2021, Annecy. FORMATION – Architecture et changement climatique

le jeudi 23 septembre à L’îlot-S

**Date limite d’inscription** : lundi 23 août 2021

Sur inscription

Formation du CAUE de Haute-Savoie L’îlot-S 7 esplanade Paul Grimault Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T08:30:00 2021-09-23T12:30:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu L'îlot-S Adresse 7 esplanade Paul Grimault Annecy Ville Annecy lieuville L'îlot-S Annecy