du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Maison des Initiatives Etudiantes, Labo 6

Une formation pour découvrir l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité, expérimenter des animations d’ECS et comprendre les objectifs pédagogiques spécifiques des outils d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité. Ces deux jours permettront aux participants et participantes d’échanger sur les spécificités du public scolaire et de la démarche d’animation au sein des établissements. **… Tarifs** adhérent de Starting-Block : Gratuite membre du réseau SENS : 20 euros étudiant, chômeur : 30 euros salarié ou volontaire (pris en charge par sa structure) : 100 euros **… Informations** Pour vous inscire, suivez ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formation-animer-en-ecs-en-milieu-scolaire-octobre-2021](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formation-animer-en-ecs-en-milieu-scolaire-octobre-2021)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/formation-animer-en-ecs-en-milieu-scolaire-octobre-2021) Une question ? Contactez Marion à [dir.peda@starting-block.org](mailto:dir.peda@starting-block.org) Deux jours de formations pour découvrir l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité et sa pratique auprès de publics scolaires Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 76bis rue de Rennes, Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

