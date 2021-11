Formation « Animer dehors » Saint-Sauveur-en-Puisaye, 29 novembre 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Formation « Animer dehors »

du lundi 29 novembre au mardi 30 novembre à Saint-Sauveur-en-Puisaye

Deux journées pour: – s’initier aux pédagogies du dehors – découvrir et expérimenter des activités ludiques, sensibles et créatives de pleine nature (accessibles à tous), – apprendre à créer des aménagement extérieurs favorables à la reconnexion des enfants à leur milieu environnant, à eux-mêmes et aux autres. Formation animée par Delphine Putot (CPIE Pays de Bourgogne) et Hervé Brugnot (CPIE Bresse du Jura) [Lien vers le programme de formation](https://41gk7.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MggFfoJYia7lFCTuoQGijIvJuLtytLHk3XJbjU5FMTtpt0RCf8dawcsTIdnu18AVBn-C2AVOk_NAnq-0lyeL4ecHnxaK1cAyMmYjR57-8_5fAlwEwZKNRDLHfGZ1odNz84abpctTWCw75O1jo-ZBg5ip8S-ya2w0GjxsdGRiH3tP1hFm222fcJ8kcLayQbWtHBpD)

Inscription obligatoire (Vous recevrez un bulletin et un questionnaire à renvoyer compléter pour valider votre inscription)

Découvrir les pédagogies par la nature et vivre des activités de pleine nature

Saint-Sauveur-en-Puisaye Les Metz Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T18:00:00