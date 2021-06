Bagnolet Maison de l'emploi Bagnolet Bagnolet, Seine-Saint-Denis FORMATION ALTERNANCE GARDIEN D’IMMEUBLE AVEC LADOMIFA Maison de l’emploi Bagnolet Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

LADOMIFA recrute pour son dispositif « en route vers le métier de gardien d’immeuble » : —————————————————————————————- * Parcours pré-qualifiant de 6 mois (alternance de formations et de missions de travail) pour découvrir le métier, accéder à la formation professionnalisante et acquérir les compétences par la pratique professionnelle * Réservé aux habitants d’Est Ensemble inscrits au pôle emploi au moment du démarrage de l’action (le 17 septembre 2021) Plus d’information sur la fiche action en PJ ### **REUNIONS D’INFORMATION COLLECTIVES** **Lundi 21 juin à 9H30 et 11H00** Maison de l’emploi à Bagnolet 94 rue Lénine Bus 122 arrêt pierre curie **INSCRIPTIONS AU 01 83 74 55 40** ou par mail à [**[mde.bagnolet@est-ensemble.fr](mde.bagnolet@est-ensemble.fr)**](mde.bagnolet@est-ensemble.fr) , en précisant les _**nom/prénom, ville, âge, numéro de téléphone.**_

