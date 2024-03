Formation Agroécologie Permaculture École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi Versailles, vendredi 15 mars 2024.

Une formation – Principes et techniques de base en Agroécologie et Permaculture au Potager du Roi !

Classé monument historique, le Potager du roi produit toujours les fruits et légumes qui firent la renommée de la table de Louis XIV !

Saviez-vous que le Potager du Roi, d’une superficie de 9 hectares, se trouve en plein cœur du centre historique de Versailles, à peine à quelques minutes à pied du Château de Versailles ?

Le charme opèrera dès que vous en franchirez le mur d’enceinte, quelque soit la saison.

École nationale supérieure de paysage – Potager du Roi 10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France