FORMATION AGENT DE SECURITE ————————— ### Formation TFP-APS Dans le cadre du programme » 2024 : Toutes championnes, Tous champions ! », la Maison de l’Emploi de Plaine Commune propose un parcours de formation pourdevenir agent de sécurité en obtenant le Titre à Finalité Professionnelle d’Agent de Prévention et de Sécurité (TFP – APS) **Objectif de la formation :** Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en vued’obtenir l’aptitude professionnelle nécessaire pour exercer les activités de sécuritéprivée. **Durée de la formation** : 245H (35 jours) à Noisy le Grand (93) Le financement du permis de conduire (B) est inclus dans la formation **Pré-requis (obligatoires)** * Extrait de casier judiciaire vierge * Savoir lire et écrire le français * Utilisation de l’outil informatique * Etre inscrit à Pole Emploi * Bonne condition physique * Résider en Seine Saint-Denis * Etre titulaire d’un titre deséjour d’au moins 5 ans **Test d’évaluation** Les candidats pré-sélectionnés devront au préalable passer un test réalisé parle CREFOPS afin de valider leurs capacités en vue d’intégrer la formation. ### Une réunion d’information collective aura lieu le ### Mardi 15 février 2022 ### à la Maison de l’emploi de la Plaine Saint-Denis : ### 3 rue de la Procession, ### 93210 la Plaine Saint-Denis ### (Inscription obligatoire) ### Envoyez votre candidature à : ### [gregoire.raynal@plainecommune.fr](mailto:gregoire.raynal@plainecommune.fr)

Formation TFP-APS
Maison de l'Emploi de la Plaine
3, rue de la Procession
93210 Saint-Denis

