Formation « accompagnateur en énergétique intuitive »

du samedi 13 mars au samedi 29 mai à Holom

Alliant la rigueur de mon ancien métier d’infirmière et ma liberté intuitive en tant qu’énergéticienne et médium, j’ai créé en 2020 cette formation unique.

J’ai à cœur d’y transmettre une palette d’outils et de connaissances permettant d’acquérir un socle solide et sécurisant tout en invitant chacun de mes élèves à se reconnecter à soi.

Cette formation vous apprendra à déployer vos ailes en toute confiance, pour accompagner l’autre avec bienveillance et professionnalisme. Elle vous permettra également de définir votre propre posture et approche par les outils qui vibrent le plus juste avec votre âme.

Je ne vous enseignerai aucun protocole, je vous aiderai à comprendre que tout est déjà en vous.

**Module 1 (1 journée)** : Ancrage, protection, nettoyage énergétique et loi de l’attraction

**Module 2 (1 journée**) : Blessures d’incarnation, mémoires cellulaires et liens d’âmes

**Module 3 (2 x 1 journée)** : Bases anatomiques et énergétiques, mise en pratique et suivi, installation, législation et déontologie

Les inscriptions seront validées par mes soins après un échange téléphonique avec moi afin de définir si la formation correspond à vos besoins ainsi que si votre profil est adapté. Il est nécessaire d’avoir déjà quelques bases en terme de ressentis énergétiques.

Je vous enverrai ensuite un bulletin d’inscription par mail avec une charte d’engagement à me retourner signée.

Tarif : 500 euros

Un acompte sera demandé pour valider l’inscription, possibilités de payer en 2, 3, 4 ou 5 fois.

Places limitées à 6 personnes

En bonus : livrets d’accompagnement, groupe Facebook, tarif préférentiel pour les accompagnements individuels et suivi personnalisé jusqu’à 6 mois après la fin de la formation

500€ – après entretien téléphonique

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T10:00:00 2021-03-13T18:00:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T18:00:00;2021-04-10T10:00:00 2021-04-10T18:00:00;2021-04-24T10:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-05-29T14:00:00 2021-05-29T17:00:00