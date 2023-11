Formation Ableton Live Digital Village Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. payant

La formation pour les débutants et les semi débutants !

Êtes-vous passionné par la musique, le son et la création artistique? Vous rêvez de produire votre propre musique électronique ou d’améliorer vos compétences dans le domaine? Alors, notre atelier de formation Ableton Live est fait pour vous!

Intervenant: Guillaume Destot est un auteur compositeur interprète ayant àce jour 51 titres à son actif disponibles sur Spotify (https://artists.spotify.com/songwriter/5jHSMALNgJeX95IWPrd0XS)

Connu sous le nom de Vim Cortez, et actuellement Vim and the Nation, G. Destot compose, écrit pour ses propres projets ainsi que pour et avec des artistes internationaux (USA, UK, Canada, Luxembroug, Allemagne, etc.) et partage son expérience de la production musicale ainsi que de l’écriture de chansons depuis plusieurs années.

Date : Mercredi 6 Décembre 2023

Heure : 18H30

Lieu : Digital Village, 21 rue Albert Bayet

Cet atelier intensif de deux heures vous guidera à travers les bases essentielles de la production musicale avec Ableton Live, un logiciel de renommée mondiale utilisé par des artistes, DJs, compositeurs et sound designers du monde entier.

Qui peut participer?

Cet atelier est ouvert aux débutants et aux semi débutants de tous horizons musicaux. Que vous soyez DJ, compositeur/trice dans tous les genres, sound designer, sonorisateur de spectacles, maître de jeux de rôles ou simplement un amateur de musique curieux de découvrir l’envers du décor, cet atelier est conçu pour vous!

Contenu de l’atelier :

Au cours de ces deux heures intensives, vous apprendrez:

Les bases de la prise en main d’Ableton Live.

Les réglages de base du logiciel.

Les premières étapes de la création d’une composition musicale.

Coût:

Le coût de participation à cet atelier est de seulement trente euros (30 €).

Places limitées: Nous accordons une attention particulière à la qualité de l’enseignement, c’est pourquoi nous limitons le nombre de participants à 15 personnes seulement. Réservez votre place dès maintenant pour vous assurer de ne pas manquer cette occasion unique!

Matériel nécessaire: un laptop, un casque, Ableton Live installé (Intro, Standard ou Suite), éventuellement un petit clavier maître type Akai MPK.

Réservez votre place sur Billetweb:https://www.billetweb.fr/atelier-ableton-live-debutant-et-intermediaires

Ne manquez pas cette chance de plonger dans le monde de la musique électronique et de la production sonore avec Ableton Live. Rejoignez nous pour cet atelier passionnant et découvrez comment donner vie à vos idées musicales!

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à guillaumedestot@gmail.com

À bientôt, et que la musique commence!

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

