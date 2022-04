Formation à l’outil e-observation La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

La Charité-sur-Loire Nièvre La Charité-sur-Loire EUR Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun / Observatoire de la Faune de Bourgogne et la Communauté de Communes Les Bertranges vous propose de vous former à leur outil E-Observation pour pouvoir transmettre vos observations de la faune sauvage locale Durant cette soirée, vous découvrirez également les différents inventaires participatifs relayés sur votre commune et participerez à une séance d’observation. contact@shna.fr +33 3 86 78 79 72 Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun / Observatoire de la Faune de Bourgogne et la Communauté de Communes Les Bertranges vous propose de vous former à leur outil E-Observation pour pouvoir transmettre vos observations de la faune sauvage locale Durant cette soirée, vous découvrirez également les différents inventaires participatifs relayés sur votre commune et participerez à une séance d’observation. Communauté de Commune Les Bertranges 14 avenue Henri Dunant La Charité-sur-Loire

