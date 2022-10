Formation à l’organisation d’évènements et de manifestations sans déchets

2022-11-26 – 2022-11-26 Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la communauté de communes propose cet atelier inédit et gratuit de formation et d’accompagnement à la réduction des déchets lors des manifestations et des évènements. Cet atelier s’adresse aux bénévoles et organisateurs des associations du Cap Sizun, quelle que soit l’ampleur des évènements qu’ils organisent. Vous découvrir qu’il est possible d’agir à votre échelle, même modestement et en progressant par étape. Claire Cariou de l’association Cote Waste vous présentera des initiatives qui se passent ailleurs, vous accompagnera dans votre réflexion et votre démarche.

Durée : 3 heures

Inscriptions nécessaires auprès du service de gestion des déchets dernière mise à jour : 2022-10-14 par

