Formation à l’instruction de dossiers ISI et JSI/VVV-SI du Fonjep Espace Anne de Bretagne Rennes, lundi 18 mars 2024.

Formation à l’instruction de dossiers ISI et JSI/VVV-SI du Fonjep Vous avez une expérience de la solidarité internationale ou de projets éducatifs ? Devenez instructeur des dispositifs ISI JSI/VVV-SI en faveur de la mobilité et de l’ouverture au monde des jeunes ! Lundi 18 mars, 09h00 Espace Anne de Bretagne gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T09:00:00+01:00 – 2024-03-18T16:30:00+01:00

Nom : Formation à l’instruction de dossiers ISI et JSI/VVV-SI en Bretagne

Lieu : Espace Anne de Bretagne, 15 rue martenot, 35000 Rennes

Durée : de 9h30 à 16h30

Modalités : Présentiel Repas et et frais de transport pris en charge

Objectifs :

Présenter les évolutions / actualités des dispositifs Fonjep en 2024

Se connaitre entre instructeurs.trices, associations marraines et coordination régionale

Echanger nos pratiques sur l’instruction des dossiers ISI et JSI/VVV-SI

Former de nouveaux.elles instructeurs.trices.

Programme :

9h00 Accueil café/thé

9h30 Présentation des évolutions récentes des dispositifs ISI et JSI/VVV-SI

10h00 Critères, procédure et outils échanges

10h30 Etude de cas et échanges de pratiques (ISI)

12h30 Repas (pris en charge)

14h00 Etude de cas et échanges de pratiques (JSI/VVV-SI)

16h00 Présentation des dossiers T3-2024 et répartition

16h30 Fin

Information : Martin LOZIVIT animation@bretagne-solidaire.bzh

Ressources :

Espace Anne de Bretagne 15 rue martenot, 35000 RENNES Rennes 35706 Thabor Saint-Hélier Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Solidarité internationale mobilité internationale

Réseau Bretagne Solidaire